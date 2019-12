ET štátňí IT

Šecko vidzí velký brat, od ňeho si budú info brat. Ňigdo si uš nepamatá, akurát mňa to v noci mátá. Že gde sú IT miliardy, co zmizli na míle, aj na jardy?

Štátňí IT, to je chlúba,

doktor Feši nad tým hlúbá.

Místo bajtú miliardy,

odbjehli si gde´s na jardy.

Systém padá jak gula sňehu,

od hekerú sce to ňehu.

A byrokrat, co šecko má,

pýtá lajstro – no Sodoma!

Hmm, spojit, zrychlit, pomoct ludzom?

Nač? Šafárí sa dobre v cudzom...

Pred volbama stačá sluby, sluby

a v lesi rostú buky, duby...

dedo Pejo