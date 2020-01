Jak sa na Záhorí vyskytla černá puma a aj leopard

Toto je pohádka pred spaňím, kerú sem sám vymyslel a výňimečňe vyprávjal svojemu vnukovi. Hmm, víte kolik je ftipú o Záhorákoch? Né? Žádný, šecko je pravda...

Kulifaj (dedo Pejo)

Máme na prázdninách najmladšího vnuka Viktora. Nevím, co mňa to popadlo, asi ešťe v dobrej nálaďe po fčerajším Silvestri, aj ket obyčajňe túto aktivitu vykonává stará mama, jal sem sa mu mimorádňe povyprávjat pred spaňím pohádku. Doma máme dvoch kocúrú – jako by ich jedna maci mala, staršího černého Mura, s malým bílým odznáčkem na hrudi, kerého pracovňe volám Kulifaj a mladšího žíhaného Tigríka, kerého enem já volám nevím proč Búbelaj. A teda v prítmí izbičky zatajeným huasem ríkám vnúčkovi:

Víš, Viki, títo naši dvá kocúri sa vybrali na výlet do nedalekého záhoráckého borovicového lesa a tam f tem vojenském prostori nakonec zablúzili. Ňejak v strachu prenocovali, šak u nás sú to vícej méňej indóroví kocúri bes skautského výcviku, vjedzá akorát tak „mrouskat“ kočky po dzedziňe, a teda ráno sa pobrali hledat cestu naspátek dom. No a pobúdzili ešče vícej a aj celkom slušňe vyhládli. Žádné pjekňe neservírované do misek masové dobroty z našeho humna od starej mamy, enem mach a suché líscí. Ale preca, mačací Perún stál pri ňich. Naďabili na krásné, bes červú, exemplárňe vytáhnuté a vyfarbené hríby. Presňe ty, co na Záhorí rostú ešťe furt od výbuchu Černobylu. Dobre sa nafutrovali, zapili vodičkú z jazérek, pospinkali si a tak to išlo ňekolik dňí a nocí dokola. Na ja, ale zrázu stal sa zázrak. Kulifaj vyrostel do krásy nádhernej ščíhlej černej seňickej pumy a Búbelaj, jak šibnucím jedného čarovňího Svatoplukového prútu po rozebraňí teho zvazku, sa zmňeňil na krásného elegantňího leoparda. A tak títo dvá ščastlivci zahájili novú etapu svojeho mačacího života na Záhorí, vúbec neberúc ohled na smútek starej mamy. Túlali sa spokojne po šumících borinách a lučinách, ale uš k nevelikej radosci pytlákú, lovíc pritem srny, jeleňe, daniele, muflóny, zajíce, vyhodzené korytnačky bratislavskýma pašťekárama, téš bažanty a odhodzené desáté navščevňíkama tehoto hubárského edenu. Aj inším. Pochopitelňe, sem tam ich záhledel, asi nevjeríc svojim dioptrickým očám, ňejaký ten ňimród, pytlák, či hubár z Prešporku. Spolem alebo aj osobitňe, i tak, i tak še da. A zvjesci o ňich, aj všelijaké špekulácie, konšpirácije a fabulácije sa dostali nakonec na verejnosť, téš preňikli aj do verejnoprávňí TV. Bohužel, dofčilkaj sa ich ale ňikomu nepodarilo odchycit a domestifikovat v ňejakém výchovňe - nápravňím ZOO zarídzeňí. Tak.

A co nakonec? Ále, našli sme na jedném stromňe visat mačací chvosť a tejto pohádce je uš tak akorát dosť.

Sem rád, že sa mi to podarilo uš dopísat, lebo stará mama ešťe v tejto chvíli štandardňíma postupama uspává velice, od mojeho nekonvenčňího vyprávjaňá, excitovaného vnúčka. Abych to neschytal, idu radši spat aj já. Dobrú noc!

dedo Pejo