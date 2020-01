Jak sem kedysi šmejdú odbjehel

Mnohý kúpí, prodá šmejd, ten s Tajvanu, aj „hend mejd“. Lecgdo s lecčím baštrnguje a podlaha sa raz-dva zduje...

Netajím sa, su čovjek, kerému sa socializmus zákoniťe mosel dostal za tú dúhú dobu pod kožu, a tak ňekeré javy novej doby moja konvertovaná „demokratická“ psychika jaksi neví uš spracovat a strávit. Záplava nových tovarú a v ňich aplikovaných sofistifikovaných technológijí očarila aj mňa. Písal sa tak rok, co já vím plus mínus 2005/6. Jak celoživotný hobista fotograf sem velice túžil po cenovo prijatelňím digitálňím fotoaparáťe. Len financije nepuscili a tak sem si chuť na f tém časi nelacný foťák mosel nechat zájít. Ale podla ezoteristú, co do vesmíru intenzívňe vysíláš, to sa ťi aj vrácí a splňí. I tak še stalo. Na preplňeném parkovisku pred Baumaxem sa jedného poobjedzá pokúšám zaparkovat, ket ke mňe pribíhá muadý, pjekňe oblečený osmahnuťejší čovjek a ochotňe mňa naviguje na vopred pripravené volné místo. Žasel sem jak Alenka v ňemém úďivje nad takýmato novýma kapitalistickýma metódama a službama. Po zaparkovaňí sa ale ukázalo, že sú to ťí poc(č)estňí cestňí prodavači a čuduj sa svjete, akorát s digitálňím fotoaparátem vychýrenej značky Canon, v perfektňím púzdri a aj s mohutnú dokumentácijú. Ketže sem cosi o tem vjedzel, pýtám sa na technické dáta tejto zázračňí mašiny a odpovjedze byli velice uspokojivé. Napokon cena, že 7500,- Sk. Ketže f tem časi sem byl uš skúsený predčasňí dúchotca čekatel, prevjeril sem tyto dáta ešče po telefónáťe se svojim synkem, kerý profesňe robil v grafickém štúdiju a s takúto moderňí technikú dochádzal do styku. Synek to zvážil a odporučil kúpit. Já povzbudzený a podgurážený týmto super kaufem, kerý mi sám vesmír hodzil rovno do lona, schmatel aparát, v pominúcí zmyslú hodzil na zadňí sedadlo a aňi sa naň nekukel, zaplacil šecky prachy, kerých sem mňel asi „enem“ 5000,- (lebo púvodňe sem išel kupovat ňejaké elektrické kamna) - kupodivu prodajci súhlasili - a hotoval sa preščastný od splňeňého sna odjet pochválit sa dom. F tem zazvoňil telefón, f kerém si synek ovjeroval ešče ňejaké další parametre. Ket sem mu ich uspokojivo poskytel, ríká: „Tato, to je tak výhodná kúpa, rýchlo sa zbal a jeť z parkoviska kaďe lachší, aby si to nebodaj nerozmysleli!“. Já mu s úsmjevem ríkám: „Karči, nemosím, oňi sa zbalili štandopede prvňí a uš odfrčali preč...“ Po rozbaleňí doma nastalo zďeseňí a následňe cichá domácnosc, inkriminovaný Canon totiš byla detská hračka, perfektňí na prvňí pohled plastová imitácija, aňi né fejk, rádovo tak v cene asi 100,- korun... Hmm, aš s odstupem ňekolika mnoha rokú mňa začalo hrít pyšné sebavjedomí ďedka, že mojemu prvoroďenému vnukovi sem preca len kúpil jednu z najdrachších hraček...

Na ja, ale osud scel, že to nebylo šecko. Vžite sa do mojej finančne ubolenej dušičky a predstavte si, že celá rodzina dúhý čas a pri každej príležitosci vám túto nemilú story pripomíná ve všeckých aj nemožných situáciách. Zloba a poňížeňí sa sice dusí, ale hromadzí a hromadzí. F tém časi robil sem ve vykurováňí a aj v správje tých vykurovaných bytú a na prípadňí búrlivjejší diskusie s né celkem pripúsobenýma na novú dobu spoluobčanama sem mňel pro osobňí ochranu na noseňí legálňí zbraň. A tak tento malorážkový revolverík jezdzil se mnú v auce sem a tam. I stalo sa, že tak trištvrce roka po mojem incidenťe, právje tankujíc, vidzím podobných výtečňíkú, kerí pri vedlajším stojaňe ponúkajú paňičce ňeco podobné jak mňe. Slovo dalo slovo a moja dúho potlačovaná zlosc z poňížeňá vytryskla na povrch jak gejzír na Islandze. Biznismaňi sa nezmohli na suovo a v tichém úžasi sďílali se mnú ten moment prekvapeňá. Ket sem sa na ňich vyzúril, skočil do auta, bezpríčetňe práskel dverama a jak Fitipaldy odštartoval, kvílíc a pneumatikama trhajíc asfalt, preč. No f tem ale zapracovali šedé buňky mozgové, zaradzil spátečku, zacúfal fofrem pred ešče furt šokovaných prodajcú, z kabele vytáhel procizákonňe tú „stríkačku“ a zahájil druhé kolo bojovných vyhrážek. Chuapci pod nefalšovaným konáňím spravedlivje rozhorčeného ozbrojeného ďedka puscili do gací a úprimňe mi začali ponúkat celú náhradu mňe spúsobenej škody. Či byli rodzina alebo či fungovali v ňejakém špecializovaném romském Canon karteli, to nevím. No a tu zapracoval ten socík pod mojú kožú. Peňíze sem hrdo (sprosto?) odmítel a ich porazenecké nechuapské konáňí považoval za dostatečňí satisfakciju a ukojený vášňama odbjehel do roboty. Po cesce s malým časovým odstupem omámeného msťitela sa zase ozvali ty bunky. Tak sem „bezodkladňe“ asi po deseci minútach zavolal polícii. Tam operačňí dústojňík, sice nedával úspjechu mojeho oneskoreného bonzu velikú šancu, ale slúbil poslat tam hlídku. Velice citlivo a empaticky, ket ziscil kolik mám rokú, mňa uklidňil s informácijú, že jeho o deset rokú mladší svokra asi pred týdňem dopadla úplňe rovnako...

No a jak to celé skončilo. Dofčilkaj, ket sa ke mňe na parkovisku k autu blíží ňejaký ten neščasňík s lubovolňí, možno aj ušlachťilú ponukú, okamžiťe sa ho nevybíravje verbálňe zbavím hlasnýma, velice expresívňíma výrazama nasratého ďedka, odpovídajícímu stavu tak 24 hodzin po obdržaňí dúchotku...

dedo Pejo