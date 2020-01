Trnka to je trpká slifka, nepomožú dvje - tri pifka. Z teho sračka akorát, smrad a grcy naporád. Slota, to je špatný čas, co zakryje vela krás...

Kverulant su na fejsbúku,

nadávám do blbcú, tlúkú.

Pindám, hreším, vypisujem,

hňevám sa a hubu dujem.

hmm (dedo Pejo)

Šecku múdrosc pohltal sem,

mohel bych ít rovno na sňem.

Ale ket tých voleb donde čas,

prdzím na to, znova, zas.

Doma f tepli pri tablece,

co vy ešče po mňe scete?

Pri kávičke, nepušťákoch,

kritizuju cuzí válof.

Hrdý su já demokrat,

vyhrál sem uš mnoho krát.

Tým, co štrngajú na ulici,

svoju lásku dávám cícit.

Pjascú mávám v revolťe,

jak černoši v Top Volťe.

A tak si žiju v pohodze

jak ten kapr ve vodze.

Tak teda s Pánem Bohem,

dedo Pejo

PS: Zapomínám ale, že ten kapr vánočňí,

nedožijě púlnoční...