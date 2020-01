Divný Janko V Rakúsoch že divný Janko, (ket si šlahne - jarý pánko), vézel mnoho radosti, co do těla, do koscí, dodá úsmjěf bes zlosci. Cože može z Rakús policaj, ket v Haluškovjě jěho stáj?

Mišel

Išel sem já išel,

postretel mňa Mišel.

Nebudeš ty v temto Kan,

vypit se mnú vína džbán.

To može hore enem sekurity

a já su mocú také spitý.

Kúpil Honzík vilku bježnú,

mává tam on chvílku ňežnú.

Možno ale do času,

zamňeňí ju za basu.

A v tej basi za mrežama

bude sa hrát iná dráma...

dedo Pejo