Prepadla mňa asi Rózka, nepamatám, de tá rigorózka. Do si to má pamatat, já mosím zrídzit sebja, potem štát. Ešče scu byt doktor kauza, a aš na to bude pauza. Jak Mgr. a kapitán dožiju sa vela rán.

Ket si Andrej vypije,

aj národ si užije.

Ket si Andrej uhne z hrnca,

plantajú sa nožky srnca.

štik! (dedo pejo)

Plantá sa mu jazýček,

premocný je jak býček.

Silné reči, zmysel žádný,

trápný, hlúpý a aj vágný.

Takto končí preceda,

duma uš nezasedá.

Fiasko a kabaret,

škoda slov na slušný ret.

dedo Pejo