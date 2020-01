V Číňe prepáčte

Pohár vína drž za stopku, netlapkaj po zadku pjeknú robku. Či zapálit, opýtaj sa, cigaretka ináč maj sa. Chápu, že to neví čovjek bježný, co pije čaj a í chleba režný. Ale že to neví mnohá osoba vjerejňí a ešče o sebje to zverejňí???

Prepáčte!

Nescu mjet já vinu,

napadel sem Čínu.

Nekonal sem potrebu,

byl sem sám bes Kotlebu.

Dvera né jak v salúňe,

obsluha si postúňe.

Trochu skla a trochu črepú,

za trest spravím deset drepú.

Já vzdám sa kresla ministra,

lepší budu miništrant.

Idú volby, bude mela,

moja strana toto scela.

Na Slovensku do sa bije, do vypije,

pohoršeňá sa nedožije.

Je to dobré chlapské promo:

„Nechoďte, chlapci, z krčmy domov!“

dedo Pejo