Predvolebňí agitka deda Peja, dobrovolňí, ňikým neplaťená

Mladý človek, viem, že strach ťa kvári, že faloš musíš mať na tvári, že ide o tvoje živobytie, že nezaručí nikto krytie. Fajn, ale časom vojde pod kožu, nie pod tričko, pod kožuch. A aj tvoje detné deti nezbavia sa toho smetí.

Ale ba

V BéBé co to, ale ba,

kedys vyhrál Kotleba.

Že porazí ho krumplí mjech,

ten Kotleba má krátký dech.

Ot Prešpurku, z teho smjeru,

sankcije ho z kože derú.

Krik z Bruselu, je to Adolf,

nepújdem s ňím aňi na golf.

Mňe to vúbec nevadzí,

Záhorák si poradzí.

Grumbír, zemák, erteple,

sedzím doma pri teple.

Záhorák ten šecko skúr ví,

Kotlebovi ňic nemúví.

To sa čítá, co je doma

a politika, na kerého na Paroma.

Politika - panský fígl, trik,

na Záhorí druhý zvyk:

„Pomáhaj si jak len víš,

co nezežere tebja, tak ty zíš.“

Dom premístňíš, jak sa dá,

cihla k cihle si sadá.

Zarobené peňísky

a bude děckám do misky.

F celku jedno gdo tu vládne,

po volbách sú sluby vágné.

Robo, Miki, Kotleba,

kerý ťi dal na chleba?

A tak puací furt a stále,

PánBú ten ťi nedá vale.

Sám si pomož čovječe

a sám si koláč upečeš...

predvolebné moratórium – demokracie krematórium

Dni po

Kedy volby predčasňí?

Stopy zňičá dočasňí...

Dočasňí – súčasňí

a ty pravda vyhasňi.

Spravedlivosc pot koberec,

pro havkáčú je koterec.

Tam sú mreže, trocha žrádla

a venku kopa „dirty“ prádla.

Kamaráďi kamarádú

na zradu majú dycky radu.

A zákon bude v kúce stát,

že prežije bude rád.

politické reklamstvo

Ket odvoláš jedného,

donde ešče horší.

Hreješ hada krivého,

robí co ten skorší.

Revolučňí agitka

Pro Klému únor víťeznej,

bolševik v ňem kričí: Nej, nej, nej!

Pro Vaška to taký puč,

roboša si s čertem zlúč.

Leňinova VOSR,

časem byla osr...

Zamatová ňežná,

zas nebyla bježná.

Z vjerchušky mňa varujú:

To je prevrat! Starý .uju!

Naco volby predčasňí,

v huavje svjetlo si zhasňi.

U nás doma šecko v cajchu,

jak v Afrike v ňákem rajchu.

Náš je plán, my máme smjer,

súdružka aj pán, to nám vjer!

Detektor lži

Já pújdu na detektor lži,

nech sa šecko rozmlží.

Čistý su jak Boží oko,

uš ňigdo nepoví, že su ......

Nebojím sa, už sa ženu,

dám tam softvér z wolksvágenu.

Ten spotrebu ukrácí,

lož na pravdu obrácí.

A ket sa fígl nezdarí,

guláš ludzom uvarím,

nech na šecko zapomenú

a hlas zas dajú mému ménu.

Tak.

Ďivoši predvolebňí

Nahor cena plynu, piva,

može enem smjeru ďiva.

Pred volbama plyn a pivo,

može enem smjeru ďivoch.

Natlačíme aj do športu,

ďecka preč od komfortu.

Budú bjehat, ťelem hýbat,

mobily sa budú skrývat.

Aj policajťi táhnú síťe,

gauneri sú uš v zákryťe.

Okrem šeckých smjeru šéfú,

može žandár, može trefu.

Já ťeším sa a je to skvjelé,

pred volbama, hele vole, smjelé!

Co bude ale ket vyhrajú,

po nosi pravďe zasek dajú...

Na námestiach bol zvoniec a žiadnej vláde nie je koniec...

Baby, hoši, opozícija stojí za prd, jejich ega sú silnejší jak štátňický rozum, no v tejto chvíli mosá splňit jeďinú úlohu: poslat od nás mafiánú, zločincú, gaunerú, zlodzejú, lotrú, lumpú, vrahú, kurevňíkú, klamárú, intrigánú, podvodňíkú, kumpánú, trafikantú... do prdele. To je pro mňa aktuálňe to hlavňí. Ukončit to blato, špinu, marazmus. Sem starec, ale Slovensko mosí mjet ňejakú pozitívňí budúcnosť. Proto ich budu volit hlavňe v záujmňe mojich vnukú. Ostatňí až o tem potem...

Skomolený prúskum

Skomolený prúskum -

temu bude utrum.

Temu zase piadestál,

výhru by on rád ustál.

Gdo ale viďí do duše,

kerý pes ťa pokúše.

Toto enem koretešačka,

pro klamárú taká hračka.

Potem donde realita,

prachy, rita aj koryta.

O tem to je a bude furt,

volič molekula, volič lunt.

dedo Pejo