Predvolebňí koláž

Rúbat drevo na chrbce, može každý do len sce. Slovák drží chrbet, hubu, nech narúbú, nech narúbú... Slovák na to fčilkaj ..be, pomáhá si jak ví sebje. Aby enem ten vox populi nedostal zas po papuli.

Dondú volby

Ket ťa zloba hrdúsí,

ulef si, že gágaji a prdúsi.

S Pánem Bohem, idem od vás,

ublížil sem každému z vás...

To tu bylo, bude zase,

vidzeli sme v plnej „kráse“.

Nemjejme ich za pobudú,

šak byli tu a znova budú.

Ukradli nám, co sa dalo,

ňegdo vela, ňegdo málo.

Bačovali, šafárili,

moc sa pritem nepárali.

Opozičňí vlci mocňe vyli,

pozičňí to dobre skryli.

Pomály nám donde voleb čas,

kedy oonďá nás, znova, zas...

Pred volbama vyplávajú vjeci,

mnoho pravdy, mnohé kecy.

Je to dobre, bolest čiscí,

zdravší budem, sem si istý.

Volby! Volby!

Čovjek čudovat sa nevládze,

co sa šlohne v naší vládze.

Každý cosi na rováši,

za prachama sa zapráší.

Taký, oný kšeft za rohem,

ministr je preca Bohem.

Zneužitá moc a služba,

to je pro ňich prvňí túžba.

Ludé Boží, dost uš bylo,

aby sa nám lepší žilo.

NOVÉ VOLBY, LEPŠÍ LUDÉ,

na Slovensku snát to bude.

Kandidáťi

Chronickí sú kandidáťi,

kandidujú všadze, stále,

šeckým scu já hlas svúj dáťi,

nech sa cícá jak na bále.

Každý nech je poslanec

nač máme ty parlamenty,

náš poslanec máš žvanec

a zaplacíš alimenty.

Na stoličkách budeš sedzet,

na všelijakých zasedáňách,

nezasedneš WC, bidet,

zúčastňíš sa aj na daňách.

Kandidát je ludstva blaho,

v očách máme z ňeho vlaho.

Je najlepší a je best,

pro voliča velká čest.

Uš nalévajú víno z holby,

Smjer sce zase vyhrát volby.

Ket vyhrajú, bozaj v rit,

potem budeš vodu pit.

Pred volbama

Pred volbama samá lož,

ty sa, volič, ty sa množ.

Pred volbama enem sluby,

nech sa lúbí, nech sa lúbí.

Pred volbama balíčky,

raduj sa múj maličký.

Pred volbama cenám strop,

zdražováňú vječný stop.

Žádný papír, lajstro, žádosť,

úradňík je samá radosť.

Šecko už je v počítači,

nech sa páči, nech sa páči.

Zlacňí benzín, nafta, plyn,

do potravin lacný klín.

O elektrike, škoda reči,

s púl zadara, tak í svjedčí.

Hmm, toto šecko do času,

do konca voleb halasu.

Potem zase normál dňi

a voličom sa rozedňí...