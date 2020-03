Mezi Valentínem a MDŽ

Vôňa ženy je na pokožke jemný krém, vzácnych vôní jej parfém. Je to ľúbosť, téma tém, ktorá zdobí veľa žien. Žena je tá vlhká vôňa bozku, čo preniká ti do tela aj do mozgu. Vôňa ženy, to je život krásy tela, jemnosť, cit a duša zrelá.

Aj já sem podlehel valentínskému ošálu a potem, co stará mama odešla do „vječných lovišť“ na kuťe, na prázdný kuchynský stúl sem ze šeckých koreňiček, cukerňiček a po ruce pohárkú vyskládal obrys srdéčka. Prvoplánovo v náďeji, že ju to poťeší ket vstane a aj nadálej to se mnú jakš takš vydrží a druhoplánovo, že ty špécije í napovjedzá, že nech pokračuje f tem perfektňím vyváraňí dobrot pro mňa. Lebo jak víme, láska ide ces žalúdek a dobré jídlo je sex starcú. Úmyselňe sem ráno čekal, kým stane prvňí a jaká bude z její strany roscícená reakcija. Ňic. Stúl uprataný, raňajky ňic moc, tak sa pýtam, že de má to valentíské srdéčko? Jak Sládkovič ríká, že: V hruďi, Pejko, v hruďi. Bylo mi to čudné, no ňic sem neríkal. Treba dopredu povidat, že já často večer, ket odejde spat, snorím, ňúrám a anektujem ledňičku, abych ňeco ešče zblajzel na dobré spaňí. No a aš po chvílce ranňího cicha sa mňa vyčítavo a podezíravo pýtá, že podla tých rozházaných príchuťin, či sem zas ňejaký žvanec hledal a kuchtil? Zrejmňe moje výtvarňí pojeťí tvaru srdéčka a pokus o romantické vyjadreňí opravďického citu zamilovaného ďedka prohrálo s pragmatickým chodem jejího pracoviska a s í dávno známýma živočíšnýma hladovýma potrebama starého chlapa... No, co uš, skusím to zas na MDŽ.

dedo Pejo