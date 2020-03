Emigranti imigranti

Zanôťte si na moravskú ľudovú: Zasvíťil mjesíc nad huménko: Natáhňi bratku na hubu rúšku, spláchňi to slifkú lebo hruškú. (Vitamín je treba, skoro tak jak chleba, slunko dar Boha, neňí vjédáá.

To, čo teraz napíšem sa mnohým asi páčiť nebude.

Rozumiem, že mnoho ľudí za socíku pred komunistami utieklo. Isto si v cudzom svete užili svoje. No ale apriórne išli predsa za demokraciou, vyspelým kapitalistickým svetom, trhovou ekonomikou, pokročilým sociálnym systémom, technologickou vyspelosťou atď. sami na základe vlastného rozhodnutia. No a prišla nežná a s ňou aj kurzové rozdiely a rozdiely v životnej úrovni. A čuduj sa sa svete, zrazu mnohí „úspešní“ kapitalisti šups naspäť do komunistami zdevastovaného domova, aby tu intenzívne okamžite využili všetky výhody, na ktoré v tom vyspelom a vysnívanom zahraničí nijako neprispeli. Prispievali sme my, ktorí zostali, vytrvali a vydržali.

Teraz, keď počúvam sťažnosti repatriálnych navrátilcov, utečencov pred vírusom a možno jeho potenciálnych donášačov na nekvalitu hotelových podmienok v „štátnej“ karanténe, pričom štáty, v ktorých pobývali sa na nich asi viac vykašlali, je mi trochu smutno. Natláča sa mi akosi istá paralela s vyššie popísaným. Zrazu dobrý domov, daj, daj, daj. Čo si asi môžu myslieť tí všetci hrdinovia dnešných dní, ktorých čaká ešte dlhá a vyčerpávajúca šichta. No, odpovedal by som im tak po anglicky: Shut up all!

dedo Pejo