Ket išlo o život

Čo myslíte, dovolenky, cesty, návštevy, žúrky, zábavky, móda, luxus, bohémsky konzum, komercia, všelijaké mudrovanie a tliachanie, etc., aké asi budú mať po korone vo vašom živote význam?

Bylo to na Korfu. Jak už to bývá, vybrali sme sa na fakultatívňí výlet celá naša banda. Jasné, že aj mne ostali v pamjeťi chuťové spomínky na likér z teho čínskeho pomarančovňíka, z takých malých sladkých pomaramčú kumkváta. Okrem teho všelico inší, ale aj nepjekná udalosť, o kerej fčil napíšu. V kerémsi idilickém zálivečku, zátokečke (bela vista to všaďe volajú?), gde byla skala s tunelem, kerý sa dal smjerem do volného mora obeplávat. Darmo nás sprúvodci dúrazne upozorňovali, varovali a vystríhali, že toto místo je typické tým, že z ničeho nic dondú vysoké vlny, keré prudko narážajú na tú skalu, rozhojdajú hladinu vody v tuneli, ňekedy ho až zatopjá a nejeden nezodpovejedný turista sa tu už utopil. To pro mňa a jednu avantgardňí dámu bylo, jak v mrazoch a v zimje jazykem olizovat zmrznuté zábradlí. Skutečne sa stalo jak podla bedekru. Vlny jak blesk z jasného neba došli a vráťiť sa rychlo naspátek najkratší cestú cez tunel bylo stále obťížnejší. Viďím, že paňi Zlatka, hoc sa sebenajvíc snaží plávat záchranňím smejerem (s malým s), furt sa hýbe a plácá enem na mísťe. Doplával sem k ňí, ona už vysilená a ustráchaná sa mi svojíma, ináč pjestovanýma nechťíkama, zabodla do ramen a já z celých svojich sil sem sa s ňú vícej méňej pod vodú jak nad vodú priblížil až ke skalňími výčňelku. Tam už pomáličky sa šuchtajúc a nedbajúc o obrúsené polštárky prstú a o nechcené dotyky ťel rozvášňených milencú, sme sa pomáličky systematicky dobelhali k tunelu a cez tunel do pokojných vod. Skončilo to šťastňe. Paňi Zlatka naprík šeckému nadálej zostala ščasňe rozvedená a já zase ščasňe ženatým...

dedo Pejo