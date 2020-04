Ket išlo o život PS

Moja stará mama, ket si dá parochňu a nemálo sa prišminkuje, infiltruje do obchodu v kerúkolvjek hodzinu. Bude majetkové priznáňí vjerejňích čiňitelú a jejich rodzin polechčující okolnoscú?

PS

Hmm, pridám ešťe jednu pikantnejší spomínku s noblesňí paňi Zlatkú. Pri Jordáňe z Jordánskej strany, kde údajňe svatý Ján krsťil luďí v lepší náďeji svjeta, tam už začal „řádit“ ten náboženský biznis a teda k výbavje tehoto „rezortu“ nemohli chýbat aňi vjerejňí toalety. Paňi Zlatka v tej dobje žila v predstavje, že její ťelo je furt smjadné (já sem ju ale podezríval, že po inším) a proto v jednému kusi popíjala vodu z plastovej flašky, teda aj potreba odpusťeňá hríchú aj tej vody byla kontinuálňí a nekonečná. Co sa nestalo? V cichu rozjímajících kresťanú aj inovjercú aj nevjercú sa ozval ze sociálky hrúzostrašný, srdcervúcí, smrtelný výkrik a dáma, nedáma, pani Zlatka v posledňím životňím kŕči z toalety vyšprintovala na svjetlo Boží. Ket sa trošku ukludňila, jala sa správcovi sociálek (hajzl babje) tento incident reklamovat. Predtým ale po hlúbkovej konzultáciji s náhodú prítomným vjedcem amatérem arachnológem, že v inkriminovanej misi sa nacházá jedovatá strašná tarantula, rozhodnutá sprovodzit ju ze života týmto velice nedústojňím spúsobem. Algoritmus rešeňá nebyl aj kvúli jazykovej bariéri rezultatívny a tak pavúčí konzílium to nakonec vzdalo a jali sme sa pokračovat dálej v našem programje. Enem mňe, ket sa večer zážitky dňa hodnotili a probírali, napadlo urobit advokáta temu chudákovi ohovorenému pavúkovi pokojne vysloveným hodnoťením, že co by ste od ňeho mohli čekat, ket ho v pohodlí a cichu jeho domova zrázu ňegdo ofúkel, opláchel a možno aj os....? Hmm, s paňi Zlatkú sem sa udobril aš omnoho neskúr, hmm a potem zas rozešel...