Dzetné dzeci, pradzeci, vnuci, vnučky – čas lecí... Vnúčence ot svojho zrodu, pro starečkú živú vodú. Starosc a strach ukrytý, čuuá babka, dědko zbitý. Zvuádnu ešte nošky hravé, bystré rúčky lavé, pravé?

Náš už prváčik vnúčik Prešpuráčik mal pri dištančnom vzdelávaní v Gbeloch na Záhorí povedať rozkazovaciu vetu. Bez najmenšieho zaváhania vysypal:

„Choď do riti!“

Keď sa zdesená mama aj pán učiteľ v pomykove opýtali, že odkiaľ to vie, s kľudom Angličana odvetil, že to ho dedo naučil.

Som hrdý, veľmi som na svojho vnuka Viktora hrdý.

PS: Po pravde, ja som ho učil echtovne po záhorácky: Dzi do rici! Asi z úcty k váženej školskej inštitúcii si to preložil do spisovného štátneho jazyka...

dedo Pejo

