Tréma ešte raz

Čoskoro sa ukáže, koľko miliárd rozkradli bývalí politickí zbojníci. Ani sa mi nechce pomyslieť, čo by sa za to dalo urobiť pre národ. Za ešte väčšiu a nevyčísliteľnú zlodejinu ja považujem ukradnuté spoločenské a ľudské hodnoty.

Strigy v talári

Já su Jakub v sukňi,

kukňi a necukňi.

Tahy, podvod, intrigy,

to v talároch ty strigy.

De je právo, de je čest,

treba žrat, né enem jest.

Dovolenky v luxusi,

sce, do len rás to okúsí.

Jest úpadek mravú vážný,

de súl a bochňík ražný?

Nech obnoví sa čovjek náš,

co seje žitko, pšenko, raž.

dedo Pejo

Gdo

Gdo tú trímu nevytríme,

bojíme sa, šeci spíme.

Sú to stovky gaunerú,

zdola, aš po tých z banerú...

dedo Pejo

Výrazové prostriedky tých, čo okrádali a ovládali štát.

KRASNE DOBRE RANKO, BOH MOJ SAMOJEDINY!

..., POPICITAM, JASNEZE POPICI, PICITESIMSA, NODOPICE, TOJEJAKEPOPICI, UPLNEMEGASUPERPOPICIBRUTALNYDYK, ...

DOBRU NOCKU, BOH MOJ!

Imre CZ v SK – až to so mnou trieska. Neňi asi nad financa, co ze štátňího do privát ranca.