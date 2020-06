CROWDFUNDING: Záhorák šecko skúr ví...

Hmm, jak málo solventňí jeďinec sem požiadal vícerých bez hamby a studu, nende mi to, je to asi wúdú. Skúšám to aj u Vás, snát donde radosci mojej a potem vašej čas...

PRIATELIA!

Tento „záhorácky rodokaps“ sme skraja v roku 1991 vydali, ešte plní porevolučnej eufórie, od nápadu do vydania za tri týždne. K nášmu veľkému prekvapeniu ho slovenskí emigranti v pomerne krátkom čase „rozniesli“ do všetkých svetadielov našej Zeme. Nachádza sa aj v archívoch Matice slovenskej a národ sa trošičku zasmial. Naproti tomu, už si nespomínam aká, ale skutočne seriózna literárna inštitúcia túto recesiu vážne označila za najhoršiu publikáciu mesiaca. Asi právom, holt, to jsou ty paradoxy!

(dedo Pejo)

Za minulé desaťročie ani mne nebolo po chuti šafárenie predchádzajúcej moci. Ako dôchodca som sa tomu snažil čeliť aspoň politickou satirou, ktorá hlavne na FB oslovila aj ďalších ľudí. Niektorí z nich ma požiadali, aby som svoje dielka knižne vydal ako akúsi pečať a memento tej nepeknej doby. Vyhovel som im a v spolupráci s karikaturistom pánom Ľ. Kotrhom som ich spísal do dvoch publikácií (K21, K22). Okrem toho by som pridal ešte dve, tak enem ze života (K1, K3), pri čítaňí kerých sa určiťe dobre zasmjejete. Každá z publikácií má zhruba 160 – 200 strán.

Záhorák šecko skúr ví...

K1: Dzíl prvňí : Dedo Pejo píše všelicos né enem pro nás a pro naše deťi

K21: Dzíl druhý : Dedo Pejo politikárčí... Časť prvňí : O čem to je?

K22: Dzíl druhý : Dedo Pejo politikárčí... Časť druhá : 30 rokú po ňežnej

K3: Dzíl trecí : Dedo Pejo spomíná...

Ešče ňeco o mňe: Emeritňí Doc. Ing. Štefan Vidlár, CSc. alias dedo Pejo, rodák z Holíča ze severňího Záhorá, de byla kedysi Velikomorafská ríša (68, 176, 120, 598 – vjek, výška, váha, dúchodek né v korunách), odejdúc na penziju z Prešporku žit na Záhorí tentokrát s ozajstnýma zvírencama, aby mu čekáňí na pravdu Boží lachší ubíhalo, insitňe píše a veršuje vážňe aj se srandú s chybama v zmuchlanej Záhoráčťiňe a ňekedy aj po slovensky. Politická satira mu sedzí jak oné na šerbl. Sem tam pridá aj srandovňí fotku. Jeho veršované dzílka a krátké povídky zverejňuje na FB, v Blog sme, v Záhorí a v Bumerangu (príloze Športu) a aj de sa dá, vječšinú grátis.

Týmto Vám chcem navrhnúť, že ak by ste mali záujem dopredu kúpiť si tieto „mačky vo vreci“ v cene 12,- euro za kus a tým pomôcť k ich skorému vydaniu, prosím, pošlite príslušnú sumu s uvedením označenia kníh (K1, K21, K22, K3) a počtu objednaných kusov a Vašej adresy na číslo účtu:

IBAN: SK110900000000517719344

Vopred Vám ďakujem, Štefan Vidlár alias dedo Pejo

PS: Ak chcete, prosím zdieľajte!