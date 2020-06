Ďedkove dilemno

Vnúčik prváčik karanteňáčik pozrel na našu prasničku, kančeka a ich početné potomstvo a starej mamy sa opýtal: „Stará mama, oni sa zamilovali?“

Hmm, blížím sa raketovým tempem 21. storočá k sedemdesátce. Chválabohu dofčilkaj nélen jídlo bylo mojim sexem starcú. Starú mamu sem mňel celý život velice rád a furt na její duši a kupoďivu aj ťeli sem nacházal ňeco aj eroticky chlapsky zaujímavé. Na záklaďe mojich životňích skúsenoscí vječšina žen, manželek je predefšeckým matkú a potem samaritánkú a nakonec herečkú víc jak milenkú (česť výňimkám). Moja stará mama uš dávno detto. Ale co. Posťihli mňa vážňí dlúhodobé finančňí trable a postupňe s ňima aj permanentňí boleňí hlavy. Jak to bývá, ukázalo sa, že ide o vysoký a ešče vyšší tlak. Sem doktorské ďecko, keré sa doktorú a bílých plášťú bójí jak čert kríža. V rámci selfterapije sem si v puďe sebazáchovy naordinoval starej mamy tabletky na tlak, keré dúhodobo užívá, ona ale z inačích ďedičných dúvodú. Neuvjeríte, pomohli. Moja pani virtuálňí doktorka, kerá mňa ešče v živoce neviďela, poznajíc moju povahu, sa najprf prekrižovávala a potem uš len smíla. No dobre, ale v čem je poenta tejto story? Kedže já ňikedy nečítám nekonečňe dlúhé príbalové letáky léčif písané tým odporňe malým písmem, odborňe a v cuzí reči, tak po príjemném časy bes bolescí hlavy sem postupňe spozoroval, že stará mama sa mi jaksi víc a víc méňej a méňej začíná lúbit. K velikému sklamáňú sem pojal važné podezreňí, že tabletky sice perfektňe zňížili múj tlak, ale b o h u ž e l aj moje starecké libido. Toto strašné dilemno sem sa rozhodel rešit. Včéraj, pri letňím upršaném slnovraťe sem sa verejňe po grilováňí pochúťek z Lídla, celej velikej partiji se svojim problémem zvjeril. Reakcije dúchodcú byli rúzné, seriózňí aj né, vypočul sem si ich pozorňe a nakonec sa radikálňe rozhodel: Radši nech mňa od vysokého tlaku trefí šlak, ale požitkú lásky sa nevzdám a od zajtra zasek svojvolňe tabletky vysadím. Celú společnosť ale hnet nato šokovalo okamžité vyhláseňí mojej starej mamy: Pro Boha, len to né!!! Hmm, fčil naozaj nevím, či to bylo z lásky alebo né...

dedo Pejo