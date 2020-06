Z lúbosci sem schvácený, ket je domek vzdálený. Nedočkavosc ve mně vre, ket sa domek, ket zavre. Verše voňá, aš to nosem krúcí, papír aj prst v blace smúcí. „Ej, bisťu, tak nech, ty, ty ty!!!“, zalézlo mi pod nechty.

Pro človjeka je dúležitý príjem, ale rovnako aj výdaj. Fčil scu krátko pojednat o tem potravinovém.

Ket sme kedysi stavjali chalupu, najmladší synek mňa presvjedčil na, asi v tém časi moderňí, splachovací systém Geberit. Hydraulický systém teho Water Closet je zabudovaný pod povrchem sťeny a taktéš tá porcelánová zbjerná nádoba je bes podpjeri zavjesená na ocelovej konštrukcii taktéš v sťene. Je pravda, že lachší sa pod ňú udržuje čistota a aj vúňe a hajzlová kompozícija tejto sústavy téš vypadá estetickejší. My technici ale víme, že dynamická sila oproci tej statickej je relevantňe vječší, teda dynamicky namáhané konštrukcie mosá byt na tento jev patrične dimenzované. Pri mojej tonáži, chatrných nožkách a koksartróze v klúboch a kolenách nezrídka pristávaňí na plochu ňízkého sedáku nebylo právje najhladší. Coskoro sa úchytňí kotevňí šrúby vyviklali a celý porcelánový zázrak sa mosel aj tak o zem podeprít negustijózňím architektonickým prvkem. Ešče, že sem vymyslel špecijálňí tlumičovú podpjeru s predepjatú tlačnú pružinú, kerá slúži dodnes deň. Treba téš povidat, že dvje dominantňí ovládací tlačidla splachovača sú v rúzných pjekných estetických vyhotovjeňách a čovjek može podla aktuálňí situácije v zbjernej nádobje zvolit menší alebo vječší objem splachovací tekuťiny. Na ja, po časi prevádzky sa ale nerás stalo, že ventil ovládaný tým krásným plošňím tlačidlem nezafungoval a voda ze systému víc alebo méňej valila do misy dálej. Ketže v našej malinkej ďedinke sme naprík snaze EÚ ešče nedospjeli k vymoženosci kanalizácije, vodička pjekňe valila do žumpy, kerú bylo následňe treba zbytečne skoro nechat vyčerpat týma, co majú na zadku auta napísané: Vaše .ovna, moje poťešeňí. A dúchotcofské náklady s apetítem zbytečňe rostli. I rás sa stalo, že sme nebyli dluchší doma, žumpa just pretékla aš do sklepa a aby tých sraček nebylo aj tak dost, tak hovnocucár Jara nemjel akorát čas a poslal na haváriju svojeho tatka, kerý čerpadlo zapel na opačňí chod a ten interesatňí obsah namísto do fekálu prenikel aš do domovej kanalizácije, de potrhal na tento prípad nedimenzované spoje a vytékel de kaďe. Šak né nadarmo sa ríká, že ket sa pooné, aj hajzl na tebja spadne... A vtedy sem zlomil palicu nad Geberitem. Systém je zadeklovaný a skládá sa podla schémy z kvanta súčástek, né jak legendárňí spolehlivý Kalašňikov, jeho opravitelnosť aj pro splachovacího kuťila je mizerná. Né jak u klasického desetročama ovjereného plavákového systému s tú venkajší prístupňí nádržkú, kerý sme udržovali roky v choďe bez jakýchkolvjek problémú. Estetika, neestetika, kryty tlačidel sem vyšmaril a do dírek ventilú namontoval dostatočne silné vyčňívajíci tyčky, keré manuálňe ovládajú ventil na šecky prevodové stupňe. De sa hrabe automatická prevodofka... I ketže kritérium pravdy je prax (učili mňa na VUMLi, Večerňí univerziťe marxizmu leňinizmu), rýchlo sa ukázalo, že tyčka ovládajíci ten menší „pišací“ objem vody je k ňičemu, lebo zatlačením tyčky hlavňího objemu a jejího následňího ručňího vytáhnuťá si vykonaná osoba po akťe može sama regulovat splachovací objem. Má to jednak pochopitelňe ekonomické sekundárňí úsporňí efekty a u tých solventňejších, kerým sa briďí chycit kefu (že ket uleví si tvoja cťená riť, neváhaj a kefy sa nechyť!) sa aj može pridržaním tyčky ventila voda púščat do aleluja a aš do prijatelného vypláchnucá ooného povrchu. Dalším genijálňím efektem mojeho vynálezu je, že hlavňe v zímje, kedy vjetráňí sa potlačuje kvúli tepelňí pohodze seďícího, vytrčajíci tyčka hlavňího ventila je lachko ovládatelná chrbtem čitatela, kerý si tam može po spáchnucí počas jízdy dúhé minúty vychutnávat pohodu v čerstvém lufťe napr. pri čítaňí napr. krásňí literatúry.

Hmm, a na tem vyšší spomínaném VUMLi mňa okrem inšího poúčali aj o zákoňe zmňen kvantitatívňích na zmňeny kvalitatívňí. Aby ste vjedzeli, že sem pozorňe počúval, tak v mojej interpretáciji tehoto základňího filozofického zákona je napríklad zmňena kvanta vytečených ludských exkrementú premňeňená vzďelávaňím na rost mojej vnúterňí kvality, trebárs po preštudovaňí budúcích vládňích novin.

