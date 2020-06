Druhá vlna

Hovorí sa, že ak spadneš, keď vstávaš niečo zdvihni. Trápenie po Covide môže byť v tomto zmysle požehnaním. Zvládneš to, človeče a čosi podvihneš?

The second Wave from GB

Gipsy cigáň z Londýna,

zas nám nese Covida.

Za libry kúpil koronu,

nemňel českú korunu.

Co mu dáme za uši?

Prijat Covid sa sluší...

Pomoct mosí armáda,

s každým, do sa pohádá.

Nečuduj sa, milý svjete,

že zlost proci hocgde kvete.

Co tak zvýšit slova level,

nech pomalší roste plevel.

dedo Pejo

PS: Hmm, zaujímavé, že napr. z Vietnamcov si robíme žarty, no nenávisť voči ním som akosi nezaznamenal.