Uš to jede, sa to veze, z hrušky gdosi uš aj leze. Nevyhraješ volby - bída, bída, bledý budeš jak tá krída. Sa to gúlá, sa to valí, kerý gauner má na máli, keho zajtra NAKA zbalí, dočká sa aj mistr Kali?

Píšu báseň oslavňí,

preč, vy grázli ohavňí.

Vy, co ste za polobohú,

cestú tŕňistú a bosú nohú.

Zrázu cela postačí,

to je luxus inačí.

To váš problém, zhola ňic,

pro národ signál, ovela, omnoho víc!

Uš sa kope prvá liga,

v hubje kouča trpká figa.

A aj jeho asistentom,

lepí zadek, zvírá pritom.

Honem dálej s Pánem Bohem,

kanálama, za každým rohem.

Vivant pravda, zákon, právo,

na Slovensku bude, bude zdravo!!!

dedo Pejo