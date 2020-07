Ostatňí a f o h r y z m y deda Peja

Co s tým básňík robit má, nepovšimne, nechá tak? Ešče že je tu skromná glosa, co trkne im, hen do nosa.

V parlamence nový Lex a ty budeš zrázu ex.

Tuším slávnostný výkop prvého oligarchu.

Igor „Jánošík“ dnes: „Bohatým brať a chudobným dávať, to je podstata sociálneho štátu.“ Hmm, neviem, či sa to oplatí? Bohatí sa pomstia a chudobní si to, čo dostanú zadarmo, väčšinou nevážia...

Diplomatickejšia formulácia by mohla byť: „Bohatým solidaritu, núdznym pomoc.“

Já, nadporučík v zálohe, sem prisahal vjernosc ČSSR a Waršavskej zmluvje. Puací to alebo aj né? Co mám fčil robit?

Teraz vážne.

Možno raz príde doba, kedy vďačný Slovák tomu mladému odvážnemu človeku, ktorý to všetko svojou prácou a obeťou odštartoval, Jankovi Kuciakovi, postaví z úprimnej vďaky sochu.

Na upírú kolík do srdca.

Na skorumpovaných sudcú pani Kolíkovú.

Bravo, hurá, super, absolutórium!

Traja mušketieri boli vlastne štyria. Prajem koalícii, aby tiež platilo: „Jeden za všetkých a všetci za jedného!“ Osobne mám pocit, že začínajú vládnuť.

Robo obhajoval sudcu. To mi dáva nádej, že Noro predca pújde bručat.

Koalícia urobila štátnice aj bez diplomovky...