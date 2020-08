Ja to nakresliť neviem, majster Kotrha by vedel: Bohyňa Justicia so zaviazanými očami a vychýlenými miskami váh, na ktorých sú rôzne veľké štósy zlaťákov...

Štadión

Štadión má velký kotel,

pro ňekeho luxus hotel.

Tam sa zmjescí, tam sa vleze,

né stovečky, ale kdeže!

Rádňe velký zásobňík,

Pelle neví, aňi ňik.

Sú to prachú rezervy,

na zlé časy konzervy.

Gdo poskládá osob pucle,

rumák, kapku, gdo pocucle?

Možno, že to bude Padňi

a aj jeho banda hradňí.

dedo Pejo