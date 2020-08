Neviem, či mi budete rozumieť. No, čím som starší, tým menej svoju pani milujem, ale o to ju mám viac ľudsky poctivo rád.

"Milujem Boha, Ježiša Krista", to mi akosi nejde. V Amerike v každej druhej vete je: "I love You". Ja slovo milujem predsa len spájam s erotikou, v mojom prípade hetero páru. To medziľudské opravdové vyjadrujem: "Mám ťa rád, veľmi rád". No väčšinou v prípade rodiča a dieťeťa, možno súrodencov, niektorých ďalších pokrvných príbuzných: ľúbim? Asi aj v prípade zvieracieho (najmä mačacieho, psieho) miláčika. Nie nadarmo sa hovorí, že ľúbim ťa ako koňa. To však neznamená, že nepociťujem jedno i druhé a aj u toho istého subjektu. A v prípade objektov? Mám rád svoje auto, dom, záhradu, dovolenku, prácu,... Tu som v rozpakoch, ako to rozlíšiť?

Láska je v živote človeka popri zdraví asi najdôležitejšia, je v každom veku krásna a rozmanitá. Preto tam, kde nemáme slov, prežívajme a preciťujme ju!

dedo Pejo