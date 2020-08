Jak sem robil psychotest

Zbraň možeš použit enem pri nevyhnutňí obraňe alebo v krajňí núzi. JUDr. R. F. je tuším na túto tému aj docentem?

Podla druhého dodatku americkej ústavy neňi prodaj zbraní obyvatelstvu omezený. Sú to téma a její dúsledky na společnosc kontroverzňí a diskutabilňí. Téš s určitýma rozpakami vňímám snahu EÚ ešťe vícej regulovat a omezit legálňí vlastňíctvo zbraňí v Evrópje. V našem prostori Slovenska je táto oblasť téš štátem ríďená, kontrolovaná a usmjerňovaná zákonem.

Je to dávno, odkedy vlastním zbrojňí preukaz a teda aj zbraňe. Vynúťila si to vtedy povaha mojého zamjestnáňá a po pravde téš od mladosťi záluba v športovej strelbje. Zaujímavé, že polovňíctvo mňa ňikedy nelákalo, okrem krátkého obdobjá mladého nemúdrého junocha ze vzduchofky do vrabcú....

I došel čas, kedy bylo treba na udržáňí legálňího povoleňá nosit alebo držat zbraňe vykonat štátem predpísaný test psychickej spúsobilosci. Zároveň sa tým aj pomohlo suabo puaceným povolaným osobám psychologického vzďeláňá, ketže potrebný test, skúška, konzultácija nebyli pochopitelňe zadarmo. I jal sem sa ho vykonat po protekciji a na základze doporučeňá mojého synka farmaceuta, kerý také uš absolvoval u známej to odbornej osoby z okruhu zdravoňíctva. V kanceláriji sme byli enem ona – tak 40 ročňí odborňíčka a já, statný šestdesátňík. A začal monológ. Evidentňe, ináč si to nevím vysvjetlit, sa jí moja korpulentňí postava, asi dúvjeryhodný ksicht se šeďinama, decentňí okulárky, seriózňí obleček, kravaťička, érink (obrúčka) na prsteňíku, kvalitňí hodzinky, ... , zalúbili. Začala s epickú šírkú ces šťastné manželstvo, dvojo ďeťí, pjekný život, no postupňe s pribúdajícima trablama v jejím vztahu a živoťe pribúdali aj tiky v tvári a dynamická gestikulácija ruk a ťela, tras ruk. V tvári rúzné tragikomické grimasy, aš takmjer plač. Uťešoval sem ju jak sem vjedzel, muža, kerý jí zahýbal, aš rodzinu opuscil, náležiťe pomenoval gaunerem, súdy, keré v prúbjehu času enem zdržovali a ňic majetkovo nerozhodli, skorumpovanú bandú, úbohé opuscené ďeťi polosirotama a tak dálej. Prisámvačku, její spovjeď a moje rozhrešeňá zabrali skoro celú hodzinu vyhradzenú na múj „zbrojný“ psychotest. Išlo asi o momentálňe jakýsi prechodňí dúvjerný vztah otca a dcéry. Mňel sem pocit, že sa í aj trošku ulevilo.

Potvrďeňí mi vyhotovila a já po tejto psychologickej provjerce, v kerej sem aj podla vlastňího hodnoceňá celkem obstál, sem v budúcnosci nélenže se zbraňú nevyvédel žádnú skopičinu, ale právje naopak, ftedy sem isto urobil dobrý ludský skutek.

Tak vidzíte, nakonec sa ukázalo v reálňí praxi, že psychotesty u strelcú né, že im enem vytahujú peňízky z kapes, ale majú skutečňí nezanedbatelňí zmysl a význam pro jejich duševňí stabilitu a pri použiťí zbraňe mimorádňí rozvahu.

dedo Pejo