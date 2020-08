Slušný na to enem zírá, fiškál ten si účet týrá. Hoďina jak na Klondajku, co je doma, to je v cajchu. Advokát je ten, co šidzí, za paragrafem prachy vidzí...

Naši ludé, ludé naši,

kamarátšoft zas tu straší.

.iškoviči, .atoviči,

Bože, Bože, je to v .....

Zaváňá to korupcijú,

klamných slubú erupcijú.

Zastavte sa pri milióňe,

že nemáte ňic v talóňe?

Zastavte sa, ket je čas,

nezvolí vás národ zas.

Zapadnete na smeťisko,

tam de ščeká enem psisko.

Abo dajte vysvjetleňí,

že je to ináč, že tak to neňi.

Aby národ dostal náďej,

že bude lepší, že pújdem dálej.

dedo Pejo