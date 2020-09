Móda, to je hit aj vkus, nevkus radši ty neskus. V móďe nerob skopičiny, tvoje činy opičiny. Použi aj zrcadlo, by to dobre dopadlo.

Lúbjá sa mi fčil leginy,

dovézli ich nám z tej Číny.

Pjekné nožky, oblá riťka,

pod ňima tanga a aj pi.ka.

Pahoreček Venušin aj údolíčko,

od vzrušeňá sčervená ťi líčko.

Viďíš lem aj obrys gaťek,

mám já v hlavje, mám já zmatek.

Často ale celulitída jak orinďž šupka,

paňička sa valí a necupká.

Téš od Rubensa triX lýtka,

prevalí sa kyprá kýtka.

Proto šecko v žiťí má dvje strany,

nestavjaj mince na úské hrany.

Každá žena má desi inde čaro,

víš to, Anko, Zuzko, Maro?

dedo Pejo