Dúchotci, založme si stranu!

Strana dúchotcú, v skratke SD. Pripomíná vám obsah života nás dúchotcí púvodňí úlohu sociálňí demokracije?

Založme si stranu!

Dúchotca je po amerikánsky retired, né retarded, aj ket si to vícerí myslá.

Do riťi, makali sme celý život, to, co sme vytvorili nám vícej-ménej rozkradli, často nás raďá k nesvojprávnym, extrémisti nás dokonca navrhujú vylúčit z voleb a nevím co šecko ešče. Je pravda, sme ohrozený vymírající druh, zbytečňe preťažujeme skvjelé slovenské zdravotníctvo. Zbytečne odčerpáváme fondy ze štátňího rozpočtu, nasíráme vjerchušku s 13. dúchotkem a pod. Vykupujeme zlevňeňý tovar v akciji, kerý potem chýbá ostatňím, obsazujeme sedadla ve vjerejňí dopravje, téš lavičky v parkoch, nedostatečňe sa staráme o pravnúčatá a ďeťom kecáme do života. Málo im čítáme pohádku o troch grošoch. Et cetera, a tak dálej.

Dobre, ale sme ešče furt tu. Co myslíte, sme marginalizovaná menšina alebo nemalé početňí „stádo“ životňích skúsenosťí?

Sme horší od ňemeckých, francúzských, britských, švédských, fínských, ... dúchotcú?

Co Vy na to, dúchotci?!? Preberte sa! Aj na vozíčkoch budeme rychlejší! S palicú sa dá nélen podepírat, ale aj bit! Škúlaví uvidzíme aj za roh. Do teho, to je ono!

Založme si stranu, dáme ešče ranu!

Ukažme im, jako na to a vrácíme im (si), co bylo vzato!

Hor sa starec do boja, aj starenky sa vyrojá.

Zvolíme sa v parlament, bude tam konečne múdrosť,

né enem dement...

dedo Pejo