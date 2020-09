Vláda koná že bona fíde, skúsenosc sa í isto zíde. Robí chyby, omyly, ty´s bez chyby, múj milý? Smjer má právo kritizovat, do chléva sa pújde skovat. Je tu doba, je tu mandát, zlodzejinám na frak nandat.

Monika a Fatima,

mrazí, kosa, je zima.

Co by na to Omar rekel,

dolár, euro, rubl, šekel.

Menežovat paragrafy,

úplateček sa pritrafí.

Co tam potem po zákoňe,

antilopy aj pakoňe.

To sú súdy, samá špina,

vyčisťit to bude drina.

Malý dvúr a velký bič,

je to fejk a je to gíč.

Je mi z teho na bliťí,

kantiléna vlkú jest vyťí.

Nevjerím, že to pújde, že sa to dá,

politikú komplot, cirkus, hra...

dedo Pejo