OTRAVŇÍ DÚCHOTCI

K 13. dôchodkom

Dôchodcovia - je ich veľa, majú volebné právo, teda nie sú nesvojprávni, väčšinou ekonomicky aj napriek ich skromnosti žijú pomerne šetrne. Celý život pracovali, tvorili a namiesto zaslúženého odpočinku a pokoja sa nedočkali tradičnej úcty, ani rešpektu. Pochopiteľne omnoho viac zaťažujú zdravotníctvo a sociálne systémy. Už nemajú také šance tomuto stavu svojím aktívnym pričinením účinne čeliť. To je viac - menej normálne, produktívna časť spoločnosti má iné starosti a život beží ďalej. Veď aj oni budú raz starí...

A tu sa prejavil zákerný politický hyenizmus skúseného a všetkými masťami mazaného Smeru. Tesne pred svojou predpokladanou volebnou prehrou nastavili novým neskúseným pascu. A tí, namiesto toho, aby našli riešenie a tým vyrazili túto zbraň z rúk protivníkovi, strácajú energiu tápaním a jalovým vysvetľovaním, ale nezískavajú, no skôr strácajú hlavne politické body u tejto časti voličskej základne. Prieskumy to zjavne naznačujú. Pracovná energia by sa mohla použiť na riešenie iných úloh, ktorých sa na Slovensku nahromadilo naozaj požehnane a asi pravdivý je aj argument súčasnej opozície, že by skutočne išlo iba o chvíľkový jav, kedy poskytnuté prostriedky by sa v predvianočnom období takmer celé premietli do spotreby s príslušným daňovým zaťažením. Navyše pri platnom zákone, za ktorý aj súčasní vládni hlasovali, nejde o čisto čistú záležitosť. Tak načo takto?

No priatelia, v prvom rade aj poslednom ide vždy o peniaze, tak nám neostáva nič iné, len ako veriť, že budúca Mohamedova európska hora peňazí k nám naozaj príde a bude aspoň z časti múdro a zmysluplne využitá.

dedo Pejo