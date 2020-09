Covid friendly people

Ket je kozi dobre, ide tancovat na led... Do čerta a do frasa! Čo by ste chceli? Uvedomte si prosím, že s Covidom sme vo vojnovom stave!

Covid ten nám ňic nekazí,

svoju cestu sám si razí.

Zhíčkaný je človjek tvor,

mňa si vyber, mňa premor.

Nejsú chorí, nejsú mrtví,

doktor o tem enem trt ví.

Nač apely, výzvy, hesla,

zodpovjednosť v kúťe hlesla.

Nechajme to samospádem,

prežijeme každým pádem.

A vládu pošlem kaďe-taďe,

tam nech bručí desi v Raďe.

dedo Pejo