Covid agenti

A keby sa to aj nepodarilo, predsa rúško je isto lepšie ako ten „vtáčí“ zobák za čias moru. Za mladi ma znepokojovali kvapôčky kvapavky, na starobu kvapôčky Covidu... Hmm, keď si pri sexe nedám rúško, zodpovedný bude Bordel?

Mám konštruktívny nápad, vychádzajúci psychologicky z podprahového pudu sebazáchovy a zo strachu zo smrti.

Predstavte si, že najatí zdraví a už odolní dobrovoľní príslušníci z radov polície, z členov rôznych klubov bojových umení, zo skupín športovcov a pod. by po celom Slovensku vytvorili gardy tajných Covid agentov s cieľom zvýšiť rešpekt voči tejto chorobe a hlavne disciplínu a zodpovednosť národa. V civilnom odeve (s rúškou, či bez - to je na zváženie) a s výrazným označením: Mám Covid, Som nakazený a pod. by sa nenútene pohybovali po rizikových priestoroch a akciách.

Predpokladám, že tento razantný druh edukácie človečenstva by mal okamžitý, možno až panicky pozitívny účinok. Takto by sa neviditeľný Covid zviditeľnil a účinok tejto jeho hlavnej zbrane by sa znížil.

Tých niekoľko možných obetí, ku ktorým by štatisticky asi prišlo (ako to už vo vojne býva), tejto spoločensky vysoko prospešnej činnosti by mohla pani prezidentka neskôr vyznamenať vhodným štátnym rádom in memoriam.

Čo Vy na to?

Moji milí Edisonovia,

aká cenovo prístupná vec by mohla svojou účinnosťou plne nahradiť rúško a nebola tak nepríjemná?

Podstatou je zabrániť toku infikovaných kvapôčok z tela a do tela, hej? Teda minimum kvapôčok alebo ak kvapôčky, tak s maximom neaktívnych vírov alebo usmernený tok kvapôčok na vhodné pohrebisko.

Nestačil by napr. ten ženami kedysi používaný voľný závoj na tvár a jeho častá dezinfekcia a výmena? Z akého materiálu by mal byť? Ak by bol navyše priesvitný, videli by sme mimiku klamárov a aj krásu žien.

Čo tak ľahko rádioaktívny, alebo so zabudovanou UV lampou na baterky, trebárs s ventiláciou do vrecka so žieravinou, možno s horúcovzdušným vysušovaním, ...? Účinnosť by isto zvýšil viacvrstvový závoj napr. vo farbách dúhy alebo v straníckych farbách. Burky si radšej navrhovať nedovolím.

Prosím, prosím,

vedci, výskumníci, zlepšovatelia aj šarlatáni a politici všetkých krajín, v boji s Covidom spojte sa!

Ďakujem Vám,

dedo Pejo