Čo myslíte, existujú aj antiblbci?

Nie je urážkou považovať každého za možného nakazeného, byť opatrný, zachovávať si dištanc, vyhýbať sa blízkemu kontaktu. Je to jednoduché, chce to zodpovednosť a disciplínu.

Kritizujeme opatrenia, pravda, sú nedokonalé, aj zmätočné, menia sa od večera do rána. Bože, ale veď zásady sú veľmi jednoduché. ROR, no a ten o d s t u p treba sedliackym rozumom aplikovať na každú životnú situáciu. Ľudovo, aby sme sa neopľúvali a v maximálnej možnej miere sa vyhýbali momentálne alebo potenciálne zamorenému priestoru. Ani najsamlepšie opatrenie nevystihne nikdy všetky možné prípady, trebalo by vštepovať ľuďom a omieľať dookola skôr zásady tejto účinnej a zatiaľ jedinej ochrany. Čudujem sa, že to našim vzdelaným špecialistom ešte nedošlo. Že politikom nie, to ma neprekvapuje. Ak by konali a edukovali národ takto, isto by bolo medzi ľuďmi menej nervozity a možno by nebol potrebný ani núdzový stav.

Príklad. Malý kostolík 10 x 10m, nakreslite si a vyjde vám okolo 30 ľudí plus celebrujúci, veľký kostol, podľa plochy oveľa viac, zohľadniac prekážky, komunikačné možnosti a pod. Pri vstupe a výstupe v rade 2m od seba, atď. Reštaurácie, keď teda ortodoxne, treba spojiť dva stoly pre dve osoby, aby boli tie dva metre od seba, štyri stoly cca 1 x 1m pre štyri osoby. No a tam, kde to nie je možné (napr. predavačka za kasou, zákazník), tam treba zabezpečiť technické riešenia – plexiskla je dosť. Pre Boha, rozmýšľajme! Prosím, múdri laici, uveďte ďalšie príklady a ukážme tým antiblbcom, že sa dá aj premýšľať, lebo už ma serú asi tak jak pána premiéra serieme my.

Prajem veľa zdravia,

dedo Pejo