Múj Covid lék

Dneskaj sem si já, dedo Pejo, položil nefilozofickú otázku, co já možu reálňe v reálňím časi urobit pro to, aby ten hajzlík vírus čím skúrej skapal? A víte, že našel sem víc jak deset možnosťí!

Motto: Persil, Jar a Savo, Covida sa zbavíš hravo!

Lékú málo, vakcína v nedohledňe, Covida moc. Na opatreňá mnohý čovíček prdzí, nedává to a kazí si to. Savo sa jaksi neujalo, tak si ríkám, že mosím aj já prispjet do společňího mlýna.

Predtým ale zavedu terminológiu takú, že ket vypálíš ze slifkového kvasu, je to slivovica, ket z hruškového tak hruškovica a tak dálej. No a ket to ošidzíš vhodnú arómú pridanú do konzumňího líhu, tak je to slifka alebo hruška. Pán prezident Šuster sa preslávil, jak šeci víme, dvojplatňičkú, anakondú a drienkovicú, čiže pálenkú z kvasu z plodú drienky (Drieň obyčajný - Cornus mas, krík, či malý strom s húževnatým drevom, z ktorého napríklad už starí Gréci vyrábali nie chlast, ale oštepy, kópie). Pod politickým vplyvem pána prezidenta sem aj já zasadzil dvje drienky a tehoto roku, s Božím požehnáňím a s tolerancijú místňích škorcú, sem sa dočkal prvňí úrody. Manželka sa rozhodla z bobulí, plných C vitamínu a nevím čeho ešče šeckého pro zdraví čovjeka prospejšňího, vyrobit džem. I jala sa varit a bobule né a né sa rozvarit a následne zhustnút. A ftedy sa dostavila invenčňí kreativita chlapa v kuchyňi, kedy za účinňí pomoci šeckých elektrických nástrojú z dzílňe sem nehomogénňí zmjes pjekňe zhomogenizoval. Okolitý „bordel“ v kuchyňi starú mamu dostatečne otrávil na to, že súhlasila s drobným odklonem od púvodňího zámjeru. Zebral sem jabĺčkovicu, Gin a vodku (pomjer neprozraďím, lebo po kontroli kvality týchto zložek si to aňi porádňe nepamatám) a šecko nalél do zmjesi drienek s kostkama. Pridal domáci med ze Smolinského, škoricu a hrebíčky nevím odkát a rádňe zamíšal. A nechal ze dva týdňe v komori v chladze macerovat – lúhovat. Potem nedočkavo dva krát prefiltroval cez laňenú handru a s rešpektem a úctú k tejto malváziji tento šnaps nabotloval. Roztok chycil nádhernú fialovobordovú farbu. A chuť? Nebíčko v papuli... Túto výňimečňí a exkluzívňí medicínu: Drienku populis vulgaris fčil se starú mamú pravidelňe užíváme v dobrej víri, že odchýlá sa od nás šecky víry.

Mosím ešče poznamenat, že po týchto testoch sa dostavil aj vedlajší klinický účinek, ale tentokrát vysoce pozitívňí, né jak u dofčilkaj vyvíjaných vakcin. Totiš naše slépky, keré dofčilkaj v tem chladze jaksi chandobňe a darebňe nésli, po zezobáňí zbytku po mojej filtrácii sa nélen rozkokošili a vjeru aj roznésli...

Na zdraví!

dedo Pejo