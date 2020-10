Prosím, vládni páni a dámy, zahryznite do jazyka, zatnite päste a urobte tak. Zapojte bezodkladne všetkých – opozíciu, cirkev, odbory, zamestnávateľov, dôchodcov, mládežníkov, kultúrnikov, športovcov, vedcov, ............

Som starý človek, nie zdravotník, laik, blízko demencii. No z vysvetlení z momentálnej tlačovky som okamžite pochopil o čo v podstate ide. V prvej chvíli ma do bezseba vytočili stupídne a opakované otázky pani novinárky. No potom som si uvedomil, že vďaka Bohu. Páni politici to zvládli, ovládli sa (ja by som nad takou hlupotou už dávno vypenil), akurát svoj úsmev nad, do neba volajúcou blbosťou, im pomohli zakryť rúška. Prečo vďaka Bohu? No, nemám ilúzie o rozumnosti časti národa, ktorému to bude potrebné vysvetliť oveľa polopatistickejšie a opakovane.

Dámy a páni novinári, zabudnite chvíľu na senzácie a zoberte túto úlohu edukácie na seba! Vy ste strážcovia demokracie, no v týchto chvíľach by mal Cerberus odvrátiť prednostne smrť svojho pána.

dedo Pejo