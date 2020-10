Ket umírajú doktori, svjet sa jaksi spotvoril. Vzdajme úctu, vzdajme česť, hledajme na pliagu trest a lesť.

Dáme to!

Máme mnoho MaGoRú,

co nadávajú ťi do „Igorú“.

Toto šecko, to je boj,

znoj cez špinu, kal a hnoj.

Nevzdávaj to, chlape náš,

dáme to, dajú to, ty to dáš.

A po víťazstvje paraziťi,

nastrkaňí v tvojej riťi.

dedo Pejo

Výťer z riťi

Covid test, to neňi výťer z riťi,

nanočip, či pohrebňí kvíťí.

Nejsu enem já, sú aj druzí,

máš kamarádú, nejsme cuzí.

Skúrej zlomit pliage krk

a na zdraví dat si glk.

dedo Pejo