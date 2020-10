O prokurvátoroch

Ulevuju svojim hríchom, podpichuju jedným dychom. Na duši mňa zloba tlačí, rýpat, pindat budu radči. Nech to šecko trefí šlak, vyléčím si stres, svúj lak. Já budu plag in aj an plag, rozdám flastr a bilag.

Špina

Kováčik je malý kováč,

nečuduj sa, milá Slovač.

V meňe Boha zákona,

pravda scíchne, aj skoná.

Je to profík gaunerú,

co mávajú nám z banerú.

Je to špica grázloviny,

svoloč táto furt bez viny.

No vidíš, brachu, je tu konec,

našel sa uš lovec, honec.

Našli sa uš oka, síťe,

vy špinavci poprosíte...

dedo Pejo

Lekvár, či slivovica?

Já su Slifka, gdo je víc,

s videem já nemám ňic.

Nemám syna, co nemá byt,

s gorilú já nescu žit.

Nevím, do je Janko Pé,

gdo Robovi robil zle.

Čistý su jak leluja,

Aleluja, Aleluja!

dedo Pejo