Magický 17. november...

Pendolíno Pampalíny – svatožára nad hlavú mu svící, ňikedy ten svjetec nebyl v špiňe, v .ici. Já vjerím mu, do neba pújdu s Hlasem, enem abych nelutoval zase časem.

17. november,

už magický to dátum. Deň slobodnoneslobodného vyjadrovania názoru proti ......................

A aj teraz sa padajúce kamene chystajú zraziť „Syzifa“, šplhajúceho sa na vrchol. Praskajúci balvan petrifikovanej moci ide rozbiť hlavu. No niektorí barani ju majú tvrdú...

Čo s tým, nasadiť si prilbu, či to biblické, kto si bez viny, ..., či nastav aj druhé líce? Ignorovať alebo zorganizovať pokojnú bariéru, hrádzu, val? Použiť oprávnené mocenské prostriedky a urobiť z grázlov martírov a vojsť do dejín ako tí predošlí diktátori? Skryť sa za núdzový stav?

To be or not to be, to je otázka Igor. Ja by som odpoveď nevedel, nezávidím Vám, ale Vy sa musíte rozhodnúť!

Prajem veľa šťastia,

dedo Pejo