Hlasný Hlas

Kedysi komunistom Weiss a neskôr Fico ponúkli cestu úniku. No a dnes Pellegrini to isté Smerákom. Ak budeme objektívni, pre ľavicu by to mohol byť prínos.

Pro Slovensko krásné časy,

šeci múdrí naj sú v Hlasi.

Akurát si Pelle mosí zvyknút,

že do huby Smjer uš nemá myknút.

Uš je v Hlasi a né v Smjeri,

co pod kožú má, nech sa zmieri.

Šak nedivím sa, drahé sídlo,

ze Smjeru je luxus bidlo.

Aj ten Straši a Maková,

v nich minulosť sa nesková?

Profi oslík a výkvjet branže,

zabaví nás šašek, všakže.

Tak prajem týmto farizejom,

S Pánem Bohem,

aj s ďedom Pejom.