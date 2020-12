Penta, Penta, pjekná renta. Šimpanz, makak, gorila, zrevala a zavila. Kerú cestú, v kerém smjeri, gdo na keho si zamieri. Je to možné, naozaj? Abo enem z knižky báj... Já scískám pjasce, držím stranu, snát čerstvé lufty k nám dovanú.

Svetlá rámp nahrádzajú policajné majáky. Náramky už nie sú s briliantami. Make up tvorí papierová maska formátu A4. Aj smokingy a róby sú akési teplákoidné. Okolo krkov zavesené samopaly namiesto kabeliek z krokodílej kože. Bože, Bože, čože je to za úpadok... Čo vy na to voliči?

Orchestr zvučných mén

V tvrdej vazbje Bodor,

k smjeru táhne smradu odór.

Za mrežama Haščák,

cože na to Matúš, Pál, Čák?

Ide zima, bude iglú,

naplňíme Žigu žiglu.

Tenkým hláskem Jankovská,

povstala čest stavovská.

Aj spjeváček Makó,

no onô, jakô, takô.

To plejáda zvučných mén,

orchestru sa začal sňem.

To ňic, to sú naši muzikanci,

bes dirigenta enem branci.

A slušný chudák pomály do basy,

túto zimu nedostane sa asi.

dedoPejo