Ako s Hulíkom?

A ten Hulík za sebja kope, šak rás ten blen si vyslope. Kopel bych ho do ..dele, rás osud snát ho zemele...

Svojimi statusmi pán premiér v tejto veci asi testuje verejnú mienku. Nečudujem sa, otáznikov je veľa, na ktoré bude musieť nájsť odpovede a riešenia.

Koľko budúcich krokov a plánov vlády bude ohrozených stratou ústavnej väčšiny v parlamente a s akými dôsledkami pre konkrétnych členov koalície?

Aké skupinové záujmy majú „miniinterkoalície“ so SaS a ostatných dvoch, hlavne jedného člena koalície?

Po nedávnych straníckych čistkách v SaS je pozícia jej predsedu dostatočne pevná alebo je vnútri nej prípadný potenciál na zmenu po odchode z vlády?

Ako sa vyvíjajú skutočné percentá potenciálnych voličov, povedzme vo vzťahu k postojom politikov v pandémii?

Aký je názor doteraz skrytých nových oligarchov a vplyvných podnikateľov?

Aké sú ciele opozície vo vzťahu k možným zmenám vo vláde a k ich jednotlivým nositeľom je asi jasné.

Etc., etc.

Môj veľmi zjednodušený názor laika je, že pandémia čoskoro pominie a dominantou sa stane hospodársky rast. Tam bude SaS silná a do konca volebného obdobia sa stane ostatným politickým subjektom vážnym konkurentom (ich voličská podpora nie je presvedčivá ani teraz). A tak by som v prípade OĽANO zvolil dôraz na dôsledný boj s pandémiou a morálnou očistou spoločnosti, odvolal čím skôr Hulíka a posilnil si pozície v budúcej hospodárskej politike. Hodil záchranné koleso Za ľudí a s Borisom sa spoločne dal do výstavby nájomných bytov a diaľnic.

dedo Pejo