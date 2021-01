Fujná úvaha o špáráňí sa v nosi

Ignoranťi, kreatúry, záškodňíci, sabotéri! Nestačí vám postoj ludzí, svjedomí sa vám nebudzí? Najväčším spojencom až požehnaním pre Smerohlas je Covid...

Furt ešče stále sa ňegdo pohoršuje nad špáraňím sa v nosi. Chudák prezidentský kandidát, fčil aktuálňe vylúčený z edukatívňího marx-leňinského procesu na žandárskej akadémiji, je jakýmsi etalónem. Já si ale spomínám, staropamjeť u dúchotcú zvyčajňe funguje, jak velice dávno na jedném predstaveňí v Národňím, paňi Meličková velice šikovňe počas svojeho monológu uďelala to isté a decentňe upuscila daný obsach na desky, keré znamenajú svjet. Téš v telce na galapredstaveňí pri uďelovaňí, uš nevím, no významňích kultúrňích cen, gde publikum sedzelo po štyroch za stolama a né v radoch v lavicách, tak pri zábjeri na frontmena Elánu si tento borec vyšpárané a asi aj mazlavé najprf pjekňe mezi prstama zguličkoval a potem schoval do cípa bílého obrusu.

No co, je to ludské a co je je ludské je prirozené a normálňí, to zas tak pranírovat nemusíme. Nech sa Vám to neproťiví, ale priznajme sa, kolik požitkú a poťešeňá nám mnohým táto intímňí činnosť v časoch relaxu donese!

A to je ono, i n t i m ň í!

Podla možnoscí intimňí! Hmm, ale je to intimňí v auce pri čekáňí na zelenú, na manželku v obchodze, počas jízdy v dopravňích prostredkoch, na pláži, v kine, v divadli, v čekárni, ...?

Moja odpovjeď je, že bude to asi ve výchovje. Ve výchovje v rodziňe, ve škole, ve společnosci. Já vím, tých výchov je fčil jaksi moc. IT abilita, jazykové vybaveňí, samotná odbornosc, ekológia, základy ekonomiky, úsporňí energetika, politika a demokracija, motorizmus, výživa, zdravý životňí štýl, úcta k starším atď. A jaksi fundamentálňí etiketa sa tam v mnohých prípadoch nevejde.

dedo Pejo

PS: Nabudúce podobné pojednáňí o prdzeňí, grgáňí, mlaskáňí, plucí (chrácháňí), vulgárňím vyjadrováňí, ...