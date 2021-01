Škola s Covidem

Kedysi sme s čiernym humorom vraveli, že: „Spadla ňaňho šína a už to nerozchodil...“ Dnes: „Spadol naňho Covid a už to nerozdýchal... Antitestovači a antiočkovači šeckých okresú: Spojte sa! A vstúpte do Spolku kamarádú žehu!

Šmarená je v kúce taška,

Covid škola, to je fraška.

Mama, tata - učitel,

pro sebja, ďecko mučitel.

Oflajn, onlajn, na daleko,

bezpečňe, no né šak eko.

Je to taký školy fejk,

žádný vjedec, žádný šejk.

Co už ale, lepší jak to ňic,

Bože, Bože, aj ťe pic.

Naco ale hodnoceňí,

ket kvality v lufce neňi.

Treba toto vytrimac,

mnohé padne na madrac.

Aš neskúr vzlétnem z popela

a poplávem jak makrela.

Uš mi z teho zjavňe .ebe,

jemu, jí aj možno tebje.

Tak píšu také verše zbjesilé,

kým su jakš–takš ešče pri sile.

dedo Pejo