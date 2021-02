Matika né dištančňe

hmm, šťastný môžeš byť len tu a teraz Potvrzujú, že z EÚ Slovensku neuňikel aňi cent. Dobre, ale de sú? Já bježnoobyčajňí čovjek ich jaksi nevidzím. Vy ano? FB, to je zrkadlo, prečo krivé, iba tak mi napadlo.

Pravidelňe jezďíme s našú Gulinú do Prešporku do pekárňí pro odpad, kerý velice šmakuje našim zvjerom. Pro nás sedlákú je to zároveň príjemňí príležitosť pro ňejaké „kultúrňí“ vyžiťí. Najčasťejší také, že sa zastavíme na trhu na langoše, v léce na zmrzlinu, u čimčarákú na áziju alebo v ostatňím časi v KFC na smažené kurací krídelka v tem ich špeciálňím chutném obali. Ketže ráďí Covid, stará mama kúpí ten najvječší kýbl kríidelek, tri piťiva a tri velké kelímky smažených hranolkú. K temu servítky a ja mám v auce téš mokré uťeráčky. Nájdu klidné místo na zaparkováňí v preplňenej Braťislavje a tam v auťáku ňikým nerušeňí sa puscíme do hodováňá. Prd ňikým nerušeňí. Skoro dycky, nech zaparkuju gdekolvjek, just podla Marfyho zákona donde nervózňí šofér blaváckého auta, keré akurát trochu blokuju a nervózňím trúbeňím mňa v mojej degustáciji necitlivje vyruší. Mosím se zamascenýma rukama auto presunút kúsek dálej. Tento krát bylo téš tak a ešče navíc stará mama, nevím proč, asi z premírňí šporovlivosci, kúpila pomfritú enem kelímky dva.

Gulina sedzí vzadu sama na ministerském posce, jezdzeňá sa dost bójí, najlepší, že je doma na kavalci, pri krbje a Macejovi. A my dvá vpredu. Tak sme jí dali dozadu jeden celý veliký kelímek. Asi z čistej lakomosci mňa napadla počtárská úloha, kerú by vyrešil aj jejich deváťák malý (180 cm) Macej. Ríkám, Heli, kolik nám ze starú mamú alebo zvlášť mňe a í máte po správnosci z vašeho kelímku tých zemáčkú vrácit? Dumali sme šeci. Stará mama, bývalá učitelka matematiky do nésla rešeňí jak prvá. Že spolem jednu trecinu, teda každému jednu šescinu. Mňe sa nescelo pri tem prežvachováňí rozmýšlat, enem sem pohmkal, no zdálo sa mi to jaksi málo. Hela neríkala ňic, sprvu opáčila, že polovicu, trecinu, co ona ví? Ostala akademická chvilka cicha, ket sa ze zadu zanedúho ozvalo rozhodné: Ňic! Uš sem ich zedla šecky...

dedo Pejo