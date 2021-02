Zastrelil sa kajúcnik, bol a už nie je nik? O čom že to svedčí ale, že smerobanda dala pravde vale. Veľká banda zlodejov (Jerguš Lapin, Ľudo Ondrejov).





Banda šarvancú hraje na rínku guličky. Je čas objeda, mosá skončit. Po objede sa k další hri vrácá enem štyré, tré chalaňi a jedno dzífča. Pokračujú v hri, trošku im to kazí slota, kerá venku začala padat. Nevaďí, hrajú dál. Ket akurát ide čírú náhodú okolo strýček z Dojčlandu, či z Bruselu, fčil nevím, kerý došel dom skontrólovat, jak sa tu máme a jak si žijeme, možno si aj v ňekerém stánku ňeco kúpí. A ten vidzí, lebo on šecko vidzí, že partija má ty guličky uš jaksi ošúchané. I ponúkne hráčom novú hru, ale pozor, s rovnakým počtem nových ligotavých guliček pro každého na začátek. Aj jamku bude potreba rádňe zvječšit, aj dzíravé mješečky trošku pozaplátat, veru aj možno kúpit nové, to by aj šlo. Ale co, hra je od objeda rozehrátá a fčil jakože odznova? To nebude kóšer, to neňi pro víťaza od objeda asi fér. To je zmňena pravidel a postaveňá počas guličkováňá a to sa na našem rínku nerobí.

Já ešče nevím, jak sa dohodnú (mosá sa dohodnút, co keby strýček znenadajky nespokojný odjel?), mňa napadá napr. podla zabjehaného úzusu na rínku, že strýček by mňel príslušný počet, ale velikých zlatých guliček v príslušňím pomjeri mimo hru rozdelit našim chlapcom a sličnej ďevje. Potem férová hra se zbytkem obyčajňích hliňených guliček by mohla bes problému pokračovat, ale to je len múj názor. Guličky majú všelijakú barvu, téš by sa dalo zohledňit... Zaťím mi ale nedocházá, jak sú tam zohladňené potrebu rínku, osvjetleňí, lepší stánky, chodňíky, hajzlíky, ... Uvidzíme, povím vám to neskúr.

dedo Pejo

12. 02. 2021