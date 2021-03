Nech to vyhňije

Boris to múdro nechal odležat. Hovno možno uschne a vysmrádne, syreček vyzreje a zesmrádne. Gdo ví? A Hulík to zneužívá, premiérem byt, to požívat. V telce bábka habká jak Blažková babka.

Zájde

Zájde Hulík do basy,

poradzit sa s Majem,

tak jak kedy´s v tém časi,

keho zvalit máme zájem.

Opýtá sa kvarty, penty,

nalejú aj kolu,

kemu dajú jaké renty,

co ukujú spolu.

Vymyslet je treba cosi,

ket sa velké kšefty valá,

kapitál si také prosí,

že Igora, že povalá.

dedo Pejo

Babenka v politice

Babenka odcházá na smeťisko,

láme sa nad ňú húl, porisko.

Čekatelú rad je dúhý,

argument je jeden – púhý.

Moc a prachy, prachy, moc,

na vily, lány, lesy hoc.

Miliardy z Únije,

to nejsú žádné pomyje.

To je šanca jak po zamatovej,

premístňi a potem hovjej.

Zazobat sa, za vodu,

do smrci, do odvodu.

dedo Pejo