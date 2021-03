Do levice Sputňika, do pravice Fajzr a pro istotu do zadku Astru. Ideme na to! Ket si šlahnu Sputňika, svjet hnet bude krásný, ket nechycím zrádňíka, aňi záchvat Hlasný.

Vám, milé ženy!

Jin a Jang, rub a líc, orol, panna, muž a žena.

Akí iní, akí svoji, v láske, v hádke, v boji.

Vďaka Bohu za Evu, za Venušu, za ženu.

Úcta matke, vnučke, dcére, sestre - no prosto Hére.

Nie som Robo, nemám kvet, aj tak na (pre) Vás stojí svet.

Dievky, devy, devuchy, Vy krásne milé žabky („ropuchy“),

ľúbime Vás o život, dušu, veď Amor tajne chystá kušu.

deduško Pejuško