Zakúsli sa do sebja dvje mohutňí ozubené kolesa, no každé s inačíma zubama. Fčil pújde o to, keré zuby sa vylámú.

Ket sa premiér stáhne,

gdože tu zavládne?

Loď popláve zas v bahňe,

keho povjesá na rahňe.

Hmm, ket sa stáhnú gaťky,

ide proces krátký.

Buď je z teho supr sex,

lebo hovno šup na ex.

Uviďíme, kerá bije,

kerá parta nám ožije.

dedo Pejo