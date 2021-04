Očkováňí, Covid z ťela odháňí...

Pre mňa je to asi symbolické. Zaočkovali ma 1. apríla. Modernou, možno mi pomôže zmeniť môj socialistický svetonázor...

Múj tata byl doktor. Já, jak doktorské vytúžené ďecko mužského rodu, benjamínek, sem za mlaďi trpjel častýma angínama. A to byli penicilínové injekcije. Pamatám si, že štandardňe do zadku.

Tak fčil, ket mňa očkovali, sestrička sa opýtala, že či do lavej alebo pravej ruky? Neapňe sem zafťipkoval, že já su zvyknutý od mladosci do zadňice. Podla výrazu v očách tejto mladej pjeknej babenky sem zjavňe neuspjel.

Predtým mňa ale paňi doktorka podrobila vypočuťú stran mojich chorob. Pocťivo sem priznal šecky bolačky a léky na ňe, keré mi na papírek napísala starostlivá stará mama. Pýtala sa aj, že či sem na ňeco alergický? Ríkám, da, na politikú a úradňíkú. Proč da? Podľa prízvuku Nasťi Kuzminovej sem vycícil, že vjetr fúká od východu. Tak sem rečnú mladú pani doktorku na oplátku prelustroval v rušťiňe (aby mňela príslušný KGB rešpekt) zase já. Bývá v Hlubokém jak Hurbanovci s Vajanskýma, je vydatá, má deťi, dokonca sem presťehovala z rodnej Zakarpatskej Rusi svojich roďičú, kde im v záhradce postavili s mužem malý domek. Ríkám, že u ňich vládne komik, že tam mosí byt vela srandy. Vraj ano, omnoho víc jak u nás... Abych ju poťešil, ketže chválaBohu nevlastňím zaťím ňijaké fatálňí choroby, prihodzil sem, že moja choroba, jak može viďet, je obezita. „To sa dá léčit.“, vraví povzbuďivo. „Hmm, já sa na to léčím celý život, no jaksi márňe.“ Zesmutňel sem pri predstavje nedosáhnutelnej línije Žán Marého, ale že sa mi s ňu charašó razgavárivalo, pridal sem ešče jednu velice intímňí informáciju. „Dúvjerňe Vám prozraďím, že mám pro mňa velice nepríjemňí chorobu – hmm, impotenciju, kerú mi stará mama ale zajázala léčit. Že proč? Nevím, no po vzori mojej babičky mňa, jak mojeho starečka babička, po sedemdesátce uš odstavila. Ale to, že babička starečkovi oficiálňe po odstávke povolila frajírky, aby ju uš neobťažoval (neobťežkával?), na to zaťím nedošlo, posťežoval sem si.

S paňi doktorkú sme sa rozešli (né v Hlubokém, ale v Seňici) v hlubokém porozumňeňí, já zaočkovaný a ona empaticky rozlútoscená. A venku mňa z rozcíťenej melanchólije za moje špatné parkováňí sofort generálňím spucungem prebral postarší nervózňí pán doktor, akurát úfam podrážďený z vymenováňá nového ministra zdravotňíctva. A tak sem odešel poňížený s pomstychťivú ťešivú predstavú, že pán ministr generál mu to možno rás vrácí...

dedo Pejo