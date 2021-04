Vakcína song

Obnovy plán fčil nech je pán. Pomáhat a obnovit, staré cosi vynovit. Co urobit, co ukradnút, polévat a nechat zvadnút? Vyoné sa na Sputňika, dajte na mňa, na básňíka! A Igora do školy, nech nebude král holý!

Ze Sputňikem také hefty,

Astra u nás robí kšefty.

Kšeftoval by také Fajzr,

sluňíčkár si nedal majzl.

A ten Igor, jeho snaha,

chi, chi, hi aj ha, ha.

A náš súsed z Rakúska,

ten to skúrej prelúská.

Zdraví to je obr zisk,

omočit si treba pysk.

„A Igora magora,

vyženeme ze dvora.“

dedo Pejo