Elektrika story

Ústredňí problém - vazba kolúzňí Národ fčilkaj strašňe trápí, jak zatnúté v ťeli drápy. Je to vazba kolúzňí, kerá Slovač poblúzňí. Urobte s tým ňeco hnet, nech dožije sa smrci kmet.

Býváme v místňí časci Miklhúf obce Lakšárská Nová Ves. V prenajatej stodoli sme našli asi čórnutý telegrafňí, či elektrický stúp. Možno si ich, Vy starší, ešče z ulic pamatáte. Perfektňe ošetrený tú smolú, dechtem, tým smradlavým karbolínovým maglajzem, co sa používá aj na kolajové pražce, zachovalý a použitelný. My sme ho osádzali na dolňí časť nového plota našeho kurňíka, aby sa tam slépky ve svojem neuváženem rozmari nepodhrabávali rovno do papule našeho obrofského psa Ussura. Guliňin druh, zedňík Macej, enem sucho poznamenal: Úfam ňegde v Lakšároch nejde elektrika?

dedo Pejo